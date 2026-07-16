Асхат Рахимжанов: ОСДП не будет включать блогеров ради голосов

Председатель Общенациональной социал-демократической партии Асхат Рахимжанов объяснил, почему партия выдвинула на выборы в Курултай всего 33 кандидата, передает BAQ.KZ.

ОСДП не стремится искусственно увеличивать партийный список за счет известных личностей. Главная цель партии — преодолеть пятипроцентный барьер и пройти в законодательный орган страны, подчеркнул Рахимжанов.

«Это очень серьезная трибуна и большая ответственность. Поэтому мы не собираемся делать ставку на то, чтобы включить в наш список какого-либо раскрученного блогера или другую известную личность, если этот человек не понимает, что такое социал-демократия, не следует нашим принципам и не знает партийную программу. Мы не поддерживаем подход, при котором человек случайно приходит в партию перед выборами, попадает в список, а затем становится депутатом Курултая. Это не наша политика. Мы так не работаем», — заявил Асхат Рахимжанов.

Он отметил, что партия отбирала кандидатов среди людей, которые давно работают вместе с ОСДП, разделяют ее ценности и поддерживают цели.

«На выборах 2023 года в партийном списке нашей партии было всего 19 человек. Сейчас в нем уже 33 кандидата. Это в первую очередь говорит о том, что в партии формируются собственные кадры — люди, которые знают партийную работу, участвовали в ней или продолжительное время сотрудничали с нами, а также разделяют наши идеалы и цели. Именно таким кандидатам мы отдаем приоритет», — сказал председатель ОСДП.

Напомним, что партия освобождена от избирательного взноса, поскольку на выборах в Мажилис в 2023 году набрала более 5% голосов. Кандидатам выдали удостоверения.

Ранее ЦИК зарегистрировал партийный список Respublica на выборы в Курултай.