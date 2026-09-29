«Астана Арена» заменит искусственное покрытие: сколько будет стоить подготовка к Суперкубку УЕФА

В рамках подготовки к Суперкубку УЕФА, который пройдет в Астане в 2028 году, планируется заменить искусственное покрытие поля «Астана Арены» на натуральное или гибридное. Однако пока неизвестно, сколько средств потребуется на модернизацию стадиона и из какого источника будут покрыты расходы. Об этом сообщила Казахстанская федерация футбола в ответ на специальный запрос корреспондента BAQ.KZ.

По данным КФФ, решение о проведении Суперкубка УЕФА 2028 года в Астане было объявлено 15 сентября этого года. После этого федерация приступила к подготовительным работам. В настоящее время согласовывается график работы с УЕФА, а также налаживается взаимодействие с государственными органами и акиматом Астаны.

Какие работы проведут на стадионе

Федерация сообщила, что «Астана Арена» соответствует четвертой категории УЕФА, что позволяет проводить на стадионе матч Суперкубка. Несмотря на это, одним из основных направлений подготовки станет замена нынешнего искусственного покрытия поля.

«Одним из основных направлений подготовки является замена существующего искусственного покрытия поля на натуральное или гибридное покрытие в соответствии с требованиями УЕФА», – говорится в ответе КФФ.

Кроме того, будут проверены система освещения стадиона, раздевалки команд, инфраструктура VAR и телевизионных трансляций, фанатские секторы и VIP-зоны. Однако конкретный перечень работ на этих объектах станет известен только после завершения инспекции УЕФА.

Как пояснили в КФФ, проведение работ на стадионе относится к компетенции его владельца. Федерация, со своей стороны, будет координировать вопросы, связанные с требованиями УЕФА.

Вопрос финансирования пока не решен

Точная сумма расходов на подготовку к Суперкубку пока не опубликована. В федерации сообщили, что в настоящее время проводится оценка необходимых затрат. Объем финансирования и его источники будут определены с учетом условий соглашения с УЕФА и результатов инспекции.

При этом вопрос выделения государственных средств на подготовку, согласно ответу КФФ, относится к компетенции уполномоченных государственных органов и акимата Астаны. Таким образом, пока нет конкретного решения о том, будут ли выделены бюджетные средства на замену покрытия поля и другие работы.

В ответе на запрос корреспондента BAQ.KZ Управление физической культуры и спорта Астаны сообщило, что спортивный комплекс «Астана Арена» передан в доверительное управление ТОО Mtex management. По данным управления, организационные, технические и инфраструктурные вопросы еще предстоит проработать соответствующим государственным органам и организациям, в том числе доверительному управляющему.

Что еще проверит УЕФА, помимо стадиона

КФФ ожидает утвержденный график визита инспекторов УЕФА в Астану. Во время визита специалисты оценят не только «Астана Арену», но и тренировочные поля команд и гостиницы, схему транспортного движения, меры безопасности и медиаинфраструктуру.

По информации федерации, основные работы будут направлены на модернизацию существующей инфраструктуры. Вопрос о необходимости создания новых тренировочных баз или других дополнительных объектов для команд будет решен после завершения инспекции.

В настоящее время подготовка Астаны к проведению Суперкубка УЕФА находится на начальном этапе. Основным запланированным изменением является замена искусственного покрытия поля «Астана Арены». Полный объем модернизации, ответственные стороны и источник финансирования будут определены после проведения инспекции УЕФА.

Ранее сообщалось, что «Астана Арена» примет матч Суперкубка УЕФА 2028 года.

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