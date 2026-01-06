Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития Казахстана ожидает, что крупнейший международный технопарк IT-стартапов Astana Hub к 2029 году выйдет на самоокупаемость, передает BAQ.KZ.

"Мы сейчас поэтапно снижаем финансирование из бюджета, и Astana Hub переходит на самоокупаемость за счет своих резидентов, которые располагаются на его территории", - сказал Коняшкин на брифинге в Правительстве, добавив, что в ближайшие два-три года технопарк станет полностью самостоятельным.

Он также отметил, что для резидентов Astana Hub сейчас действуют налоговые преференции, которые помогают компаниям и всей IT-отрасли Казахстана развиваться нынешними темпами.

Ранее в Astana Hub назвали самые дорогие стартапы Казахстана. Также сообщалось, что Astana Hub объединяется с Парком инновационных технологий.