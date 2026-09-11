Астана примет сразу семь чемпионатов мира в 2027 году — Токаев
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В 2027 году в Астане пройдут сразу семь чемпионатов мира. Об этом Президент Касым-Жомарт Токаев заявил на встрече с победителями и призерами VI Всемирных игр кочевников.
Глава государства отметил, что Казахстан продолжает принимать крупные международные спортивные соревнования. В этом году в столице уже прошли «Игры будущего», объединившие традиционный спорт и цифровые технологии.
«В следующем году столица примет сразу семь чемпионатов мира. Нам предстоит выполнить огромный объем работы, но все эти международные мероприятия крайне необходимы для укрепления авторитета и престижа нашей страны. А в 2029 году в Алматы пройдут X Зимние Азиатские игры. Все эти крупные турниры необходимо организовать на самом высоком уровне», – подчеркнул Президент.
Национальные виды спорта получили новый статус
Отдельно Касым-Жомарт Токаев остановился на развитии национальных видов спорта. Сегодня в этой сфере работают более 30 специализированных учреждений. В Астане открыт Университет национального спорта, также начал работу Центр национальных и конных видов спорта.
Ежегодно в Казахстане проводится более тысячи соревнований по қазақ күресі, тоғызқұмалақ, асық ату, көкпар, бәйге и другим национальным видам спорта.
Президент подчеркнул, что важным решением стало законодательное приравнивание статуса национальных видов спорта к олимпийским.
«Развитие национальных видов спорта – это важнейшая задача, стоящая перед Правительством и акиматами», – заявил Глава государства.
Токаев также напомнил о последних достижениях казахстанских спортсменов, отдельно отметив Елену Рыбакину, которая стала первой ракеткой мира.
«Это действительно выдающееся достижение. Я поздравил Елену Рыбакину, отметив ее трудолюбие, мастерство и высокий уровень личной культуры», – сказал Президент.
«Быть чемпионом – это еще и ответственность»
В завершение Глава государства обратился к спортсменам и отметил их влияние на молодое поколение.
«Молодежь равняется на вас, и это не только большая честь, но и огромная ответственность. Одно дело – стать победителем, чемпионом, и совсем другое – быть для других примером, в полной мере достойным звания чемпиона», – сказал Токаев.
По его словам, в молодежи важно развивать не только упорство, стойкость и выносливость, но также культуру, дисциплину и воспитанность.
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