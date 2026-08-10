Астана проводила «Игры будущего» 12 дней: что показал турнир

Международный турнир «Игры будущего 2026» завершился в Астане, трансляции соревнований набрали более 453 млн просмотров.

Турнир шёл с 29 июля по 9 августа. За 12 дней в столицу приехали более 800 участников из свыше 50 стран.

На четырёх спортивных объектах выступили 108 команд в восьми дисциплинах. Призовой фонд составил 4,65 млн долларов, на трибунах побывали около 29 тысяч зрителей.

Трансляции шли через 289 каналов, среди них 56 медиапартнёров и 229 комьюнити-стримеров. Смотреть турнир можно было более чем в 150 странах и территориях на 20 языках. Совокупный потенциальный медиаохват организаторы оценили в 7,68 млрд.

Казахстанские команды выступали во всех восьми дисциплинах. Главный результат принесла Team KZ, выигравшая золото в Phygital Shooter.

В финале казахстанцы обыграли российскую LIGA PRO TEAM со счётом 2:1. Решалось всё в двух форматах, виртуальном и физическом.

В других дисциплинах результаты сложились по-разному. Rune Eaters пробились в четвертьфинал по Dota 2, обыграв перуанскую PlayTime со счётом 2:0.

Сам формат соединяет цифровую и физическую части. Спортсмены сначала играют виртуальный этап, затем выходят на реальную площадку. В министерстве считают, что это отвечает интересам нового поколения и втягивает молодёжь в спорт.

Международное освещение турнира министерство рассматривает шире спортивного результата. Миллионы просмотров и трансляции в 150 странах показали зрителям Астану, её спортивные объекты и инфраструктуру, что работает на туристическую привлекательность страны и её узнаваемость.

В следующем году Казахстан примет чемпионат мира по киберспорту. Такие турниры, отмечают в министерстве, дают отечественным спортсменам и киберспортсменам условия для роста и приводят в страну международный опыт.