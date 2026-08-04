Казахстанская команда вышла в четвертьфинал Dota 2 на Играх будущего

Казахстанская команда Rune Eaters пробилась в четвертьфинал турнира по Dota 2 на Играх будущего в Астане. В матче против перуанского коллектива PlayTime казахстанцы победили со счетом 2:0.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от RUNE EATERS ESPORTS (@r.e.esports)

В турнире по Battle Royale в игре PUBG победила китайская команда 17 Gaming, набравшая 131 очко. Казахстанская DIGA Esports заработала 59 очков и заняла 14-е место.

Казахстанские команды завершили борьбу в фиджитал-баскетболе. GTB KZ уступила китайской HandsomeMDMX со счетом 27:30. Баскетбольный клуб «Астана» проиграл команде Dangerouse из Черногории и выбыл из соревнований.

Сейчас в Астане продолжаются турниры по фиджитал-футболу и мобильной MOBA.

Кто еще представит Казахстан

6 августа на «Барыс Арене» пройдут соревнования по фиджитал-танцам. Казахстан представит Гульназ Амангали. Начало запланировано на 11:00.

8 августа состоится турнир по фиджитал-единоборствам. В составе сборной Казахстана выступят Богдан Пшебельский, Расул Хатаев и Нуржигит Баймен.

Игры будущего проходят в Астане с 29 июля по 9 августа.

Организаторы обсудили ход турнира

В дни соревнований заместитель министра туризма и спорта Серик Жарасбаев встретился с генеральным директором Phygital Games International Дэном Меркли и руководителем проекта Игорем Столяровым.

Стороны обсудили условия для спортсменов и иностранных делегаций, программу соревнований, логистику и дальнейшее развитие фиджитал-спорта.

Жарасбаев заявил, что проведение турнира показывает возможности Казахстана в организации крупных международных спортивных соревнований. По его оценке, Игры будущего помогут развитию фиджитал-движения в стране.

Дэн Меркли и Игорь Столяров высоко оценили подготовку турнира и заявили, что организация соответствует международным стандартам.

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