«Астана» сыграет с «Кайратом»: какие матчи КПЛ смотреть сегодня
17 Сентября 2026, 09:15
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17 Сентября 2026, 09:1517 Сентября 2026, 09:15
112Фото: BAQ.KZ
Сегодня, 17 сентября, в Казахстане пройдут три матча 27-го тура Премьер-лиги.
Главным противостоянием игрового дня станет встреча «Астаны» и «Кайрата». Матч начнется в 19:00.
В это же время на поле выйдут «Тобол» и «Елимай». Еще одна игра состоится в 20:00 – «Атырау» примет «Ордабасы».
Оставшиеся пять матчей 27-го тура пройдут завтра, 18 сентября.
Прямые трансляции встреч будут доступны на телеканалах Qazsport и SPORT+, а также на YouTube-канале KFF League.
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