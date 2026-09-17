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«Астана» сыграет с «Кайратом»: какие матчи КПЛ смотреть сегодня

17 Сентября 2026, 09:15
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BAQ.KZ 17 Сентября 2026, 09:15
17 Сентября 2026, 09:15
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Фото: BAQ.KZ

Сегодня, 17 сентября, в Казахстане пройдут три матча 27-го тура Премьер-лиги.

Главным противостоянием игрового дня станет встреча «Астаны» и «Кайрата». Матч начнется в 19:00.

В это же время на поле выйдут «Тобол» и «Елимай». Еще одна игра состоится в 20:00 – «Атырау» примет «Ордабасы».

Оставшиеся пять матчей 27-го тура пройдут завтра, 18 сентября.

Прямые трансляции встреч будут доступны на телеканалах Qazsport и SPORT+, а также на YouTube-канале KFF League.

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