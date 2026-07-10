Астанчанин трижды попал в поле зрения полиции
Его арестовали за хулиганство.
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В Астане 47-летний мужчина за один день трижды стал участником конфликтов в общественных местах, после чего граждане обратились в полицию.
Первый случай произошёл в городском автобусе. По данным городского Департамента полиции, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, выражался нецензурной бранью и вступил в конфликт с пассажиркой. Женщина сообщила о произошедшем правоохранителям.
После выхода из автобуса мужчина продолжил вести себя агрессивно. На остановке он устроил конфликт с другой женщиной, сопровождая свои действия нецензурными выражениями.
Позже он вступил в ссору с велосипедистом и выбросил его велосипед. После этого участник конфликта также обратился в полицию.
Полицейские установили личность нарушителя и задержали его. В отношении мужчины составили административные материалы по двум фактам мелкого хулиганства, а также за появление в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения.
Решением суда нарушителю назначили административный арест сроком на 10 суток.
В ведомстве напомнили, что агрессивное поведение, нарушение общественного порядка и неуважение к окружающим влекут ответственность в соответствии с законодательством.
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