Две женщины ударили прохожую в Алматы

В Алматы произошла уличная потасовка, которая завершилась вмешательством правоохранительных органов и административным разбирательством.

По информации Департамента полиции, конфликт между участниками перерос в драку, в ходе которой две женщины нанесли удары прохожей прямо на улице. Инцидент быстро получил огласку и привлек внимание полиции.

На место происшествия оперативно прибыл патрульный экипаж. Информация подтвердилась – все участники конфликта были установлены и доставлены в отдел полиции.

По данному факту возбуждено административное производство по статье "мелкое хулиганство". Материалы направлены в суд для принятия решения о мере ответственности.

В ведомстве напомнили, что любые правонарушения в общественных местах не остаются без внимания, а все участники подобных инцидентов устанавливаются и привлекаются к ответственности.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Алматы қаласының ПД | ДП г.Алматы (@almaty.police)

Ранее массовая драка произошла на турнире с участием Куата Хамитова в Атырау.

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