Астанчанку наказали за купание в запрещённом месте
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В столице в период купального сезона усилены меры по обеспечению безопасности на водоёмах.
Городские службы не только патрулируют места отдыха, но и мониторят социальные сети, выявляя нарушителей, передает официальный сайт столичного акимата.
Кого нашли в соцсетях
Во время мониторинга была выявлена гражданка 1990 года рождения, которая купалась в месте, запрещённом для купания.
В отношении женщины применено административное взыскание по статье 412 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях за нарушение требований безопасности на водоёмах.
Где нельзя купаться
Департамент по чрезвычайным ситуациям Астаны призывает жителей и гостей столицы строго соблюдать правила безопасности на воде.
Купаться разрешено только в официально определённых местах. Заходить в воду на участках, где купание запрещено, не следует.
Что грозит нарушителям
За нарушение требований безопасности на водоёмах предусмотрена административная ответственность.
Спасатели напоминают, что соблюдение правил поможет избежать несчастных случаев и сохранить жизнь и здоровье. Жителей и гостей столицы призывают ответственно относиться к собственной безопасности и безопасности близких.
Ранее профилактический рейд провели на набережной реки Есиль.
Полицейские патрулируют улицы, дворы, общественные пространства и места массового отдыха, предупреждают правонарушения и оперативно реагируют на обращения граждан, работа также направлена на поддержание чистоты, благоустройства и порядка.
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