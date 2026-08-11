В столице в период купального сезона усилены меры по обеспечению безопасности на водоёмах.

Городские службы не только патрулируют места отдыха, но и мониторят социальные сети, выявляя нарушителей, передает официальный сайт столичного акимата.

Кого нашли в соцсетях

Во время мониторинга была выявлена гражданка 1990 года рождения, которая купалась в месте, запрещённом для купания.

В отношении женщины применено административное взыскание по статье 412 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях за нарушение требований безопасности на водоёмах.

Где нельзя купаться

Департамент по чрезвычайным ситуациям Астаны призывает жителей и гостей столицы строго соблюдать правила безопасности на воде.

Купаться разрешено только в официально определённых местах. Заходить в воду на участках, где купание запрещено, не следует.

Что грозит нарушителям

За нарушение требований безопасности на водоёмах предусмотрена административная ответственность.

Спасатели напоминают, что соблюдение правил поможет избежать несчастных случаев и сохранить жизнь и здоровье. Жителей и гостей столицы призывают ответственно относиться к собственной безопасности и безопасности близких.

Ранее профилактический рейд провели на набережной реки Есиль.

Полицейские патрулируют улицы, дворы, общественные пространства и места массового отдыха, предупреждают правонарушения и оперативно реагируют на обращения граждан, работа также направлена на поддержание чистоты, благоустройства и порядка.

Читайте также: