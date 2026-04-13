Казгидромет представили прогноз погоды для Астаны и Алматы на 14–16 апреля. В столице ожидается заметное похолодание с осадками, тогда как на юге страны сохранится более тёплая погода, но с дождями и грозами, передает BAQ.kz.

Астана

14 апреля в столице ожидается переменная облачность без осадков. Ветер юго-восточный 7–12 м/с. Ночью температура составит от -1 до +1 градуса, днём воздух прогреется до +12…+14 градусов.

15 апреля погода ухудшится: прогнозируются дожди и усиление ветра. Северо-восточный ветер будет достигать 9–14 м/с, с порывами днём до 15–18 м/с. Температура ночью повысится до +3…+5 градусов, днём составит +8…+10.

16 апреля ожидается дальнейшее похолодание. Возможны смешанные осадки — дождь со снегом, а также гололёд. Ветер сохранится северо-восточный, 9–14 м/с, с порывами до 18 м/с. Ночью температура опустится до -1…-3 градусов, днём — до +2…+4.

Алматы

В Алматы 14 апреля ожидается тёплая погода без осадков. Температура ночью составит +7…+9 градусов, днём воздух прогреется до +21…+23. Ветер - слабый, северного направления, 3–8 м/с.

15 апреля погодные условия существенно не изменятся: без осадков, днём до +21…+23 градусов, ночью +9…+11. Ветер северо-восточный, с порывами до 13 м/с.

16 апреля в городе ожидается ухудшение погоды: будет пасмурно, возможны кратковременные дожди и гроза. Ветер сменится на западный, с порывами до 15–18 м/с. Температура немного снизится — до +17…+19 днём и +10…+12 ночью.

По Казахстану

В целом по стране синоптики предупреждают о нестабильной погоде. В ближайшие дни в ряде регионов ожидаются дожди, снег и усиление ветра.

В северных областях температура может опуститься ниже нуля, что приведёт к образованию гололёда. На западе прогнозируются сильные дожди, град и шквалы, а 15–16 апреля осадки ожидаются также в северных и центральных регионах.

Читайтк также: Бес қонақ: забытое дыхание степи или живая примета природы?