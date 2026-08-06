«Казахстан может стать важным логистическим узлом»: эксперт – о строительстве складов Wildberries

Wildberries строит в Астане и Алматы два логистических комплекса общей площадью около 260 тысяч квадратных метров: 160 тысяч – в столице и 100 тысяч – в Алматы. Объекты планируют ввести в эксплуатацию в первом квартале 2027 года. Сейчас маркетплейс арендует в Казахстане около 46 тысяч квадратных метров складских площадей. Корреспондент BAQ.KZ узнала у эксперта, может ли расширение компании превратить Казахстан в региональный логистический узел, как оно отразится на отечественном бизнесе и какие риски необходимо учитывать.

Перенесет ли Wildberries логистику в Казахстан

Экономист Гали Динмухаммед отметил, что строительство крупных логистических комплексов Wildberries в Астане и Алматы пока нельзя считать вынужденным переносом российского бизнеса в Казахстан.

«Wildberries работает в Казахстане с 2014 года, а в 2021 году запустил систему продаж. Сейчас компания строит в Астане и Алматы два комплекса общей площадью 260 тысяч квадратных метров. Ожидается, что они начнут работу в следующем году. Поэтому связывать эти проекты с последними событиями в России пока преждевременно», – отметил Гали Динмухаммед.

Экономист считает, что полный перенос основной логистической сети компании из России в Казахстан был бы экономически невыгодным.

Казахстанские склады могут обслуживать внутренний рынок, отдельные направления Центральной Азии и приграничные регионы России. При этом обеспечивать поставки в европейскую часть России из Казахстана будет сложнее.

«Стоимость аренды некоторых складов в Казахстане уже сопоставима с московскими ценами. Кроме того, в стране пока недостаточно крупных свободных складских помещений. По рыночным оценкам, доступно около 133 тысяч квадратных метров, однако эти площади находятся в разных городах. Найти готовый комплекс с качественной инфраструктурой непросто. Вместе с тем Казахстан может стать важным региональным логистическим узлом», – пояснил эксперт.

Какие риски необходимо учитывать

Гали Динмухаммед считает, что расширение логистической инфраструктуры принесет Казахстану экономическую выгоду. Одновременно государству необходимо усилить контроль за товарами, которые поступают на склады и затем направляются в другие страны.

«Следует внимательно контролировать движение санкционных товаров. Основной риск связан с тем, какие товары проходят через склады и в каком направлении они следуют. Нельзя допускать бесконтрольной торговли продукцией военного или двойного назначения», – заявил он.

Усилится ли давление на казахстанские маркетплейсы

Эксперт отметил, что на казахстанском рынке, помимо Wildberries, работают и другие крупные торговые платформы. По его мнению, отечественные маркетплейсы способны выдержать конкуренцию, хотя их возможности отличаются.

В качестве примера он привел Kaspi.kz, преимуществом которого является развитая финансовая экосистема и возможность быстро доставлять товары потребителям.

«Kaspi.kz – это не только интернет-магазин, но и финансовая экосистема, которой люди пользуются ежедневно. Его логистика позволяет доставлять товары в течение одного дня. При этом определенные риски могут возникнуть для отечественных производителей, поскольку Wildberries способен предлагать более низкие цены. Требования должны быть едиными как для казахстанских маркетплейсов, так и для Wildberries», – заключил специалист.

Напомним, логистический центр Wildberries в Самарской области полностью выгорел после атаки беспилотников 2 августа, все товары уничтожены.

Кроме того, в ночь на 4 августа беспилотники атаковали сразу несколько российских регионов. Под ударами оказались складские комплексы в Московской, Ленинградской и Тверской областях, в том числе объекты Wildberries.

Ранее министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев, комментируя ситуацию вокруг Wildberries, призвал предпринимателей учитывать надежность торговой площадки, скорость доставки товаров и возможные логистические риски.

По данным министра, сейчас Wildberries арендует в Казахстане около 46 тысяч квадратных метров складских площадей.