Официальных обращений от компании Wildberries по вопросу размещения дополнительных складских мощностей в Казахстане в Министерство торговли и интеграции не поступало, передает BAQ.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Комментарий появился на фоне сообщений СМИ о том, что маркетплейс подыскивает в республике новые площади.

Условия казахстанской стороны

В министерстве заявили, что следят за развитием логистической инфраструктуры крупных международных торговых платформ. Если предложения поступят, их рассмотрят с учётом национальных интересов и требований казахстанского законодательства.

Условия ведомство обозначило прямо. Проекты международных компаний должны быть взаимовыгодными, открывать возможности для отечественных предпринимателей и сопровождаться инвестициями в экономику страны.

Отдельно в министерстве подчеркнули, что перемещение, хранение и обращение товаров регулируются законодательством Казахстана и правом Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Исключений или особых условий для отдельных участников рынка не предусмотрено.

При этом ведомство поддерживает инвестпроекты по развитию складской и логистической инфраструктуры, созданию рабочих мест и трансграничной электронной торговли, отметив транзитный потенциал республики.

С чего всё началось

Утром газета «Коммерсант» со ссылкой на четыре источника на рынке недвижимости сообщила, что группа Wildberries-Russ (RWB) ищет в Казахстане дополнительные склады. По данным издания, речь идёт о подборе площадей на 100 тыс. кв. м. Один из собеседников газеты допустил, что компания готова занять все доступные в стране склады, поскольку предложение ограничено.

Причина в атаках беспилотников на российские объекты маркетплейса, которые продолжаются с 18 июля. По данным издания, ранее речь шла о выбытии минимум четырёх комплексов на 444 тыс. кв. м, это 8% всех логистических площадей компании. Всего у Wildberries 209 логистических объектов общей площадью 5,6 млн кв. м.

Найдётся ли столько площадей

Здесь и возникает вопрос. Управляющий партнёр IBC Global Станислав Ахмедзянов сказал изданию, что единого вакантного блока на 100 тыс. кв. м в Казахстане нет. Всего по стране свободно 130 тыс. кв. м, и эти площади разбросаны по разным городам.

Сам рынок при этом растёт. По оценке NF Group, на конец 2025 года в республике было 1,9 млн кв. м качественных логистических площадей при вакантности 5,8%. К концу июня 2026 года объём экспозиции достиг 2,4 млн кв. м, отмечает IBC Global.

Экономии от переезда тоже не выйдет. Средняя ставка аренды в Казахстане, по данным IBC Global, составляет 5,18 тыс. тенге за 1 кв. м в месяц. В пересчёте на год это фактически уровень Москвы и Подмосковья.

Что говорит сама компания

В пресс-службе RWB о поиске готовых складов не говорят. Там заявили, что в странах присутствия идёт плановое строительство логистических объектов, часть из них сдадут в ближайшее время. В Алматы возводят комплекс площадью более 100 тыс. кв. м, в Астане склад на 160 тыс. кв. м с вводом в следующем году. Сейчас, по словам компании, усилия направлены на перераспределение товаров между складами.

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