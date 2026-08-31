Атырауская область отправила на экспорт 84% выловленной рыбы

В Атырауской области за январь-май 2026 года выловили 5530 тонн рыбы. Около 4643 тонн продукции отправили на внешние рынки. Это примерно 84% всего объема вылова за отчетный период, передает BAQ.KZ.

Сейчас в регионе работают восемь предприятий по переработке рыбы. Они обновляют производственные мощности, расширяют ассортимент и осваивают новые направления сбыта.

Отдельный акцент делают на переработке сырья внутри области. Задача состоит в том, чтобы наращивать выпуск готовой продукции, соответствующей требованиям зарубежных рынков, и увеличивать долю продукции с более высокой степенью переработки.

Высокая доля экспорта показывает, что атырауская рыбная продукция востребована за рубежом. При этом общая картина по стране выглядит иначе.

Казахстан по-прежнему зависит от импортной рыбы

В мае BAQ.KZ рассказывал о ситуации на внутреннем рынке. По данным Комитета рыбного хозяйства, по итогам 2025 года его объем составлял 106,4 тыс. тонн.

В стране выловили 49,6 тыс. тонн рыбы и вырастили еще 22,9 тыс. тонн. При этом импорт достиг 55 тыс. тонн, экспорт составил 21,1 тыс. тонн.

То есть Казахстан закупал за рубежом более чем вдвое больше рыбной продукции, чем отправлял на экспорт. Зависимость от импорта оценивалась примерно в 43%.

Потребление рыбы на душу населения составляло 5,3 кг в год при рекомендуемом уровне 14,5 кг.

В стране работают более 1200 субъектов рыбного хозяйства, 682 из них занимаются аквакультурой. За последние годы их число почти удвоилось, но собственного производства пока недостаточно, чтобы полностью закрыть спрос.

Одной из проблем остается кормовая база. Общая потребность отрасли составляет около 72 тыс. тонн кормов, из которых 18 тыс. тонн приходится завозить из-за рубежа.

До 2030 года Казахстан планирует увеличить объем выращивания рыбы до 270 тыс. тонн и довести потребление до 12 кг на человека в год.

В Атырау хотят выращивать больше рыбы

Параллельно в регионе готовят отдельный проект по развитию аквакультуры. BAQ.KZ сообщал о планах создать в Дамбинском сельском округе специальную аквазону площадью 100 гектаров.

Территорию хотят отвести под разведение рыбы. Расчет делается на рост производства товарной продукции и снижение нагрузки на естественные рыбные ресурсы.

Для Атырауской области это означает постепенный переход от одной только добычи к более широкому развитию рыбоводства и переработки.

Сейчас регион одновременно наращивает экспорт уже выловленной рыбы и готовит площадки для увеличения собственного выращивания. На фоне высокой зависимости Казахстана от импорта это направление может стать одним из способов увеличить предложение отечественной продукции на внутреннем рынке.