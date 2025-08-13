В селе Шелек Алматинской области есть место, где весна живёт круглый год. Стоит только открыть дверь теплицы Гулжахрам Зурдиновой, как на тебя обрушивается волна тепла, свежего запаха земли и россыпи красок. Тут пышно цветут петунии и тюльпаны, тянутся к свету розы, распускаются гиацинты. Запустить такое "красивое" дело женщине четыре года назад помогла программа льготного кредитования "Ауыл аманаты". Подробнее в материале корреспондента BAQ.KZ.

Любовь к растениям у Гулжахрам была всегда. С мужем они семь лет выращивали рассаду в маленьких парниках, мечтая о настоящей теплице. Одно время пыталась покупать голландские цветы: дорого, красиво, но недоступно для её односельчан.

"Я всегда хотела, чтобы люди могли позволить себе цветы. Чтобы каждая женщина в селе, как и я, могла поставить на стол букет, не думая о том, что это роскошь", – рассказывает Гулжахрам.

Четыре года назад мечта начала сбываться. От знакомой она узнала о возможности получить льготный кредит по государственной программе "Ауыл аманаты". В акимате Алматинской области внимательно выслушали, вручили перечень документов. Всё сложилось удачно: встретились люди, готовые подсказать и помочь. В итоге кредит в размере 25,8 миллиона тенге на пять лет был одобрен.

Сегодня в теплице, построенной благодаря этой поддержке, тепло круглый год. На 300 квадратных метрах расцветают петунии, тюльпаны, гиацинты, примулы, цикламены, хризантемы, астры, розы и десятки других видов. Вторая теплица, уже собственными силами построенная семьёй, занимает ещё 220 квадратов. В этом царстве растений работают муж, оба сына, снохи, племянники. В сезон, когда каждая грядка требует внимания, теплицы дают работу ещё нескольким сельчанам.

На 8 марта Гулжахрам и её команда вырастили 18 тысяч тюльпанов, сотни горшков цикламенов, примул и цинерарий. Всё продали без остатка. Покупатели – в основном жители села: школы, детские сады, больницы, частные организации. Также стабильный сбыт обеспечивают две торговые точки на базаре и постоянные клиенты – оптовики с алматинского рынка "Алтын Орда".

"Когда растение распускается, это как маленькое чудо. Ты вложил в него силы, заботу, и оно отвечает тебе красотой. А когда видишь, как с теплицы выходит довольный человек с цветами в руках – это вдвойне радостно", – улыбается Гулжахрам.

Гулжахрам мечтает о новой теплице, где комнатные растения будут жить отдельно от уличных, а многолетки – от однолеток.

"Если мы сами создаём возможности в своём селе, то никто не поедет зарабатывать в чужие края", – говорит она.

И, наверное, именно поэтому её цветы такие крепкие и живые: они растут не только из земли, но и из любви к своей земле, к своему делу и к людям.

