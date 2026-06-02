Авиакомпании одна за другой покидают Кубу

Авиакомпания Iberia временно приостановила прямые рейсы между Мадридом и Гаваной.

Решение связано с нехваткой авиационного топлива на Кубе и ухудшением условий для выполнения международных рейсов, отмечает Euronews.

Перевозчик уже сталкивался с трудностями на этом маршруте. Ранее самолёты были вынуждены совершать технические посадки в Доминиканской Республике для дозаправки перед обратным вылетом в Испанию. Это увеличивало расходы и делало направление менее выгодным. В результате компания постепенно сокращала количество рейсов, пока не приняла решение о полной временной остановке полётов.

Несмотря на паузу, Iberia не исключает возвращения на маршрут. По предварительным планам, рейсы могут возобновиться в ноябре, если ситуация с топливом на острове стабилизируется. При этом продажа билетов на более поздние даты продолжается, хотя выполнение рейсов остаётся под вопросом.

Куба теряет авиасообщение

Проблемы с авиасообщением с Кубой затронули не только испанского перевозчика. В последние месяцы рейсы на остров также приостановили Air France, Turkish Airlines и Air Canada. Все они столкнулись с нехваткой топлива и нестабильной операционной ситуацией.

Что произошло

Ситуация связана с энергетическим кризисом на Кубе. Дефицит топлива уже влияет не только на внутреннюю экономику страны, но и на международные авиаперевозки. На фоне этого сокращается число рейсов, а некоторые авиакомпании временно пересматривают своё присутствие на кубинском направлении.

Ранее сообщалось, что на Кубе полностью закончилось топливо. В связи с этим, в кубинской Гаване сотни людей вышли на улицы, протестуя против острой нехватки топлива и длительных отключений электроэнергии.

Жители перекрывали дороги, жгли мусор, стучали по кастрюлям и требовали восстановления электричества, скандируя лозунги вроде "Включите свет!".

Сообщается, что это одна из самых крупных волн недовольства с начала энергетического кризиса в январе. В некоторых районах города электричество отсутствует до 20-22 часов в сутки.

Власти Кубы заявили, что в стране практически закончились запасы мазута и дизельного топлива, что привело энергосистему к критическому состоянию. При этом отмечается, что для работы остаётся ограниченное количество газа, добываемого внутри страны.

Из-за нехватки энергии в Гаване возникают серьёзные проблемы: продукты портятся из-за отсутствия холодильников, больницы работают с перебоями, школы и госучреждения частично закрываются. Также пострадала туристическая отрасль.