Пассажиры, пострадавшие в результате ДТП с участием автобуса в Астане, получат компенсации после проведения медицинской и страховой экспертиз. Об этом сообщили в столичном акимате. Кроме того, пострадавшим оказывается медицинская, психологическая и материальная помощь, передает BAQ.KZ.

Авария произошла после того, как автобус врезался в столб. В результате трое пассажиров были госпитализированы. Состояние пострадавших оценивается как стабильно тяжёлое и крайне тяжёлое. У девочки 2017 года рождения в результате полученных травм были ампутированы нижние конечности.

Автобусный парк №1 подтвердил факт ДТП и сообщил, что водитель имеет более 15 лет стажа, в день происшествия прошёл обязательный медосмотр и приступил к работе после выходного.

Автобус 2024 года выпуска, на момент выезда на маршрут находился в технически исправном состоянии.

По факту аварии возбуждено уголовное дело. Ведётся всесторонняя проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Как отметили в акимате, ежедневно перед выездом автобусы проходят технический осмотр, а водители — медицинское освидетельствование.

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