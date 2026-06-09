Легковушка вспыхнула в Астане

Сегодня 2026, 12:20
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кадр из видео Сегодня 2026, 12:20
Сегодня 2026, 12:20
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Фото: кадр из видео

В столичном районе "Байконыр" на улице Ташенова прямо на проезжей части загорелся легковой автомобиль.

При прибытии пожарных, огонь уже полностью охватил салон и подкапотное пространство машины. Спасатели быстро потушили возгорание.

Пострадавших нет. Причины пожара сейчас устанавливаются.

Ранее в столице взорвался и загорелся автомобиль.

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