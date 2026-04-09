В Акмолинской области в Аршалынском районе произошёл опасный инцидент - легковой автомобиль съехал в реку Ишим , после чего машину унесло течением почти на 500 метров, сообщает корреспондент BAQ.KZ.

По информации спасателей, водитель смог выбраться из салона и забрался на крышу автомобиля, ожидая помощи.

На место происшествия оперативно прибыли сотрудники универсального спасательного подразделения Аршалынского района. С помощью катера они добрались до мужчины и эвакуировали его на берег.

Медицинская помощь пострадавшему не понадобилась.

