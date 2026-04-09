Автомобиль унесло течением на реке Ишим
Спасатели эвакуировали мужчину с помощью катера.
Сегодня 2026, 11:45
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня 2026, 11:45Сегодня 2026, 11:45
99Фото: кадр из видео МЧС РК.
В Акмолинской области в Аршалынском районе произошёл опасный инцидент - легковой автомобиль съехал в реку Ишим, после чего машину унесло течением почти на 500 метров, сообщает корреспондент BAQ.KZ.
По информации спасателей, водитель смог выбраться из салона и забрался на крышу автомобиля, ожидая помощи.
На место происшествия оперативно прибыли сотрудники универсального спасательного подразделения Аршалынского района. С помощью катера они добрались до мужчины и эвакуировали его на берег.
Медицинская помощь пострадавшему не понадобилась.
Читайте также:
Спасатели вывели людей из горящего дома в Сатпаеве.
В Акмолинской области ищут пропавшего сотрудника гидропоста.
Самое читаемое
- Пенсии, пособия и социальные выплаты: кто и сколько получает в Казахстане?
- До 1 млн казахстанцев могут потерять часть работы из-за ИИ: Минтруда назвало профессии под угрозой
- Фейковые Beeline и Halyk рассылали SMS ловушки казахстанцам
- Что бесплатно для детей в Казахстане в 2026: полный список льгот и как их оформить
- Перизат Кайрат трудоустроена в колонии: чем она занимается