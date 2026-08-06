В Астане неосторожно выброшенная непотушенная спичка и нарушение правил эксплуатации автомобиля с газобаллонным оборудованием стали причиной пожара на парковке.

По информации прокуратуры города, инцидент произошел в мае 2025 года. Один из водителей, находясь в своем автомобиле, прикурил сигарету и выбросил через открытое окно непотушенную спичку. В этот момент загорелся припаркованный рядом автомобиль Audi A6, оснащенный газобаллонной системой.

Иск был подан по месту жительства владельца автомобиля, поэтому дело рассматривал Таразский городской суд.

Согласно независимой оценке, ущерб от пожара превысил 2,9 млн тенге. Само возгорание зафиксировали камеры наружного видеонаблюдения.

Экспертиза установила, что причиной пожара стало воспламенение газовоздушной смеси, образовавшейся из-за утечки газа из автомобиля истца. Источником возгорания стала непотушенная спичка, которую выбросил ответчик.

Уголовное дело в отношении ответчика было прекращено из-за отсутствия умысла, а административное производство закрыли в связи с истечением срока давности. Однако суд отметил, что это не освобождает его от гражданско-правовой ответственности.

При этом суд признал, что владелец сгоревшего автомобиля также допустил грубую неосторожность. Перед длительной стоянкой он не выполнил обязательные требования пожарной безопасности при эксплуатации автомобиля с ГБО, что привело к утечке газа.

Суд пришел к выводу, что пожар произошел по вине обеих сторон: из-за неосторожных действий ответчика и нарушения правил эксплуатации автомобиля со стороны истца.

С учетом степени вины каждого участника суд частично удовлетворил иск и взыскал с ответчика в пользу владельца сгоревшего автомобиля более 1,6 млн тенге в счет материального ущерба и судебных расходов.

Решение суда вступило в законную силу.

Ранее сообщалось, что в столичном районе Сарыарка на улице Касым Аманжол произошёл пожар автомобиля, в результате которого пострадали несколько человек.

До прибытия пожарных подразделений в машине произошёл взрыв газо-воздушной смеси, после чего автомобиль полностью охватило огнём.

В результате возгорания огонь перекинулся на припаркованные рядом автомобили. Несколько машин получили повреждения.

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