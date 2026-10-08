Автомобиль загорелся на парковке в Астане
8 Октября 2026, 09:40
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8 Октября 2026, 09:408 Октября 2026, 09:40
222Фото: кадр из видео
В Астане на парковке загорелся легковой автомобиль. Пожар произошел в районе Есиль на улице Сарайшык, передает BAQ.KZ.
Прибывшие на место пожарные оперативно ликвидировали возгорание.
По информации ведомства, в результате происшествия никто не пострадал. Причина пожара устанавливается.
В МЧС призвали автовладельцев соблюдать правила пожарной безопасности.
Ранее сразу пять машин загорелись на парковке возле ЖК в Астане. Один человек оказался в реанимации.
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