Автомобиль загорелся на парковке в Астане

В Астане на парковке загорелся легковой автомобиль. Пожар произошел в районе Есиль на улице Сарайшык, передает BAQ.KZ.

Прибывшие на место пожарные оперативно ликвидировали возгорание.

По информации ведомства, в результате происшествия никто не пострадал. Причина пожара устанавливается.

В МЧС призвали автовладельцев соблюдать правила пожарной безопасности.

Ранее сразу пять машин загорелись на парковке возле ЖК в Астане. Один человек оказался в реанимации.