Автомобилист совершил рискованный маневр на столичной дороге

В Астане сотрудники полиции выявили водителя, который грубо нарушил правила дорожного движения.

По информации городского Департамента полиции, около 08:30 сотрудники полиции остановили автомобиль Audi на проспекте Кабанбай батыра.

Как установили правоохранители, 34-летний водитель двигался со стороны улицы Сарайшык в направлении Коргалжынского шоссе. По пути он пересек двойную сплошную линию разметки и выехал на полосу встречного движения.

Такие действия создавали опасность для самого водителя и других участников дорожного движения.

В отношении нарушителя составили административный материал по части 3 статьи 596 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях.

В ведомстве напомнили, что выезд на встречную полосу является одним из самых опасных нарушений и призвали водителей соблюдать правила дорожного движения.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Астана қаласының Полиция департаменті (@police__astana)

Ранее астанчанин устроил опасный манёвр ради объезда пробки.

Читайте также: