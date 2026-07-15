Автомобилист совершил рискованный маневр на столичной дороге
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В Астане сотрудники полиции выявили водителя, который грубо нарушил правила дорожного движения.
По информации городского Департамента полиции, около 08:30 сотрудники полиции остановили автомобиль Audi на проспекте Кабанбай батыра.
Как установили правоохранители, 34-летний водитель двигался со стороны улицы Сарайшык в направлении Коргалжынского шоссе. По пути он пересек двойную сплошную линию разметки и выехал на полосу встречного движения.
Такие действия создавали опасность для самого водителя и других участников дорожного движения.
В отношении нарушителя составили административный материал по части 3 статьи 596 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях.
В ведомстве напомнили, что выезд на встречную полосу является одним из самых опасных нарушений и призвали водителей соблюдать правила дорожного движения.
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Ранее астанчанин устроил опасный манёвр ради объезда пробки.
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