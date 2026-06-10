Астанчанин устроил опасный манёвр ради объезда пробки

В столице наказали 20-летнего водителя автомобиля Toyota за опасное нарушение правил дорожного движения.

Молодой человек устроил рискованную езду на мосту по улице Кошкарбаева. Он проехал по островку безопасности, который предназначен для разделения потоков машин, и грубо нарушил правила.

Свои действия водитель снимал на телефон и позже выложил видео в социальные сети, чтобы привлечь внимание и набрать просмотры.

Полицейские установили нарушителя и привлекли его к ответственности сразу по нескольким статьям: за нарушение правил движения, за использование телефона за рулём, а также за мелкое хулиганство.

По решению суда ему назначили арест на 15 суток. Автомобиль отправили на коммунальную стоянку.

Правоохранители отметили, что подобные действия ради популярности в соцсетях становятся всё более частыми, но они создают реальную опасность для всех участников дорожного движения.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Астана қаласының Полиция департаменті (@police__astana)

Ранее автомобилист выехал на "встречку" в Астане.

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