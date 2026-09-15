Автопарк Казахстана превысил 6 млн транспортных средств
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По состоянию на 1 сентября 2026 года в Казахстане зарегистрировано 6 млн 88,7 тыс. автотранспортных средств. Только за август на учет поставили еще 166 547 единиц транспорта.
Основную часть августовских регистраций составили легковые автомобили – 87,5%. На грузовые автомобили пришлось 5,6%, прицепы – 2,6%, автобусы – 0,8%, мотоциклы – 0,7%. Еще 2,7% составили другие виды транспорта.
Легковых автомобилей – более 5,1 млн
В общем автопарке страны также преобладают легковые машины. На начало сентября их насчитывалось 5 млн 105,4 тыс., или 83,9% всего зарегистрированного транспорта.
Грузовых автомобилей зарегистрировано 496,1 тыс., прицепов – 263,9 тыс., автобусов и микроавтобусов – 89,5 тыс., мотоциклов – 75 тыс.
Еще 58,7 тыс. единиц приходится на другие виды автотранспорта.
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