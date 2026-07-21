Казахстанский автопром увеличит выпуск до 190 тысяч автомобилей в 2026 году
21 Июля 2026, 10:43
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21 Июля 2026, 10:4321 Июля 2026, 10:43
173Фото: Baq.kz
Производством автомобилей в Казахстане выросло на 35%, сообщил на заседании Правительства министр промышленности и строительства Ерсайын Нагаспаев.
«За 6 месяцев этого года произведено 94 400 автомобилей, что на 35% процентов выше показателя аналогичного периода прошлого года.
План на текущий год – увеличить объем производства на одиннадцать процентов и выпустить 190 тысяч автомобилей», – сказал министр.
В целом, по его словам, в отрасли занято более 10 тысяч человек. За пять лет в отрасль привлечено около 457 млрд тенге инвестиций.
Ранее министр сообщил о планах собирать Li Auto, OMODA и JAECOO в Казахстане.
Продажи автомобилей в Казахстане выросли на 15% за год.
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