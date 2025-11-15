Казахстанская спортсменка Аян Турсын успешно стартовала в соревнованиях по ушу на Играх Исламской солидарности. В поединке 1/8 финала против местной спортсменки Сарах Абдулжабад представительница Казахстана, выступающая в весовой категории до 56 кг, одежала победу, передает BAQ.KZ.
Напомним, что 7 ноября в Эр-Рияде церемония открытия VI Игр исламской солидарности. Сборную Казахстана представляют более 100 атлетов.
Саудовская Аравия шестые по счету Игры исламской солидарности. Ранее этот крупный спортивный форум проходил в Мекке (2005), Палембанге (2013), Баку (2017), Конье (2021).