Айдана Кумартаева завоевала бронзу Гран-при по таеквондо в Южной Корее

Представительница сборной Казахстана Айдана Кумартаева стала бронзовым призером этапа мировой серии Гран-при по таеквондо, который прошел в Муджу в Южной Корее.

Казахстанка выступала в весовой категории до 49 килограммов и провела на турнире четыре поединка.

В первом круге Кумартаева одержала победу над Супхарадой Атесли из Германии. Затем она оказалась сильнее Джейси Бассетт из Коста-Рики.

В четвертьфинале соперницей казахстанки стала Мах Тенинбой Фофана из Франции. Кумартаева выиграла поединок со счетом 2:0 и гарантировала себе как минимум бронзовую медаль.

За выход в финал Айдана встретилась с действующей чемпионкой мира Лю Ю-юн из Китайского Тайбэя. Полуфинальный поединок завершился победой соперницы со счетом 2:0.

По итогам соревнований Айдана Кумартаева заняла третье место и принесла Казахстану бронзовую награду этапа мировой серии Гран-при.

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