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Казахстанка взяла серебро на этапе Азиатской серии по маунтинбайку

7 Сентября 2026, 15:11
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olympic.kz 7 Сентября 2026, 15:11
7 Сентября 2026, 15:11
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Фото: olympic.kz

Казахстанская спортсменка Татьяна Генелева стала серебряным призером этапа Азиатской серии по маунтинбайку, который прошел в китайском городе Гуйян.

Генелева выступила в дисциплине XCC среди женщин и преодолела дистанцию за 25 минут 06 секунд.

Победу одержала представительница Китая Тин Ван с результатом 24:14. Еще одна китайская спортсменка Цзыи Чжан финишировала третьей – 25:56.

Таким образом, казахстанка уступила победительнице 52 секунды и опередила бронзового призера на 50 секунд.

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