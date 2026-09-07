Казахстанка взяла серебро на этапе Азиатской серии по маунтинбайку
7 Сентября 2026, 15:11
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7 Сентября 2026, 15:117 Сентября 2026, 15:11
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Казахстанская спортсменка Татьяна Генелева стала серебряным призером этапа Азиатской серии по маунтинбайку, который прошел в китайском городе Гуйян.
Генелева выступила в дисциплине XCC среди женщин и преодолела дистанцию за 25 минут 06 секунд.
Победу одержала представительница Китая Тин Ван с результатом 24:14. Еще одна китайская спортсменка Цзыи Чжан финишировала третьей – 25:56.
Таким образом, казахстанка уступила победительнице 52 секунды и опередила бронзового призера на 50 секунд.
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