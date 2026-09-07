Рыбакина — Осака: где смотреть матч за четвертьфинал US Open-2026

В понедельник, 7 сентября, казахстанская теннисистка Елена Рыбакина сыграет с японкой Наоми Осакой в 1/8 финала US Open-2026.

Матч пройдет на корте Louis Armstrong Stadium и начнется не ранее 23:30 по времени Казахстана. Победительница впервые для Рыбакиной в карьере выведет ее в четвертьфинал Открытого чемпионата США.

Официальным вещателем US Open в Казахстане является Eurosport. Трансляции турнира доступны на каналах сети у казахстанских операторов телевидения.

Наоми Осака, 13 ракетка мира, высказалась о предстоящем матче. По словам Осаки, ей необходимо подойти к этой встрече во всеоружии.

«Я знаю, что она одна из лучших теннисисток в мире, так что у меня нет другого выбора, кроме как играть на высочайшем уровне, – сказала Осака, слова которой цитирует ESPN. – Думаю, именно в такие моменты теннис становится наиболее захватывающим. Так что я с нетерпением жду этого матча, потому что однажды уже играла с ней в Торонто, и это было совсем недавно. Я немного знакома с ее стилем игры».

Рыбакина подходит к матчу с Осакой, не проиграв ни одного сета на турнире. В первом круге казахстанка победила Тею Фродин – 6:3, 6:2, затем обыграла Джессику Бусас Манейро – 6:2, 6:4, а в третьем раунде справилась с Юлией Стародубцевой – 7:6, 6:3.

Для Рыбакиной это шанс показать лучший результат в карьере на US Open – ранее она ни разу не доходила здесь до четвертьфинала. Победительница встречи Осака – Рыбакина сыграет в следующем раунде с победительницей пары Ига Швёнтек – Чжэн Циньвэнь.

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