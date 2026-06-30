Напомним, 13 июня 2026 года на съезде партии Перуашев объявил о сложении полномочий председателя "Ақ жол", объяснив свое решение необходимостью обновления руководства и регулярной сменяемости власти внутри партии. Новым председателем была избрана депутат Мажилиса Дания Еспаева, ставшая первой женщиной, возглавившей политическую партию в Казахстане. Сам Перуашев сохранил членство в партии и заявил, что продолжит помогать своим соратникам.

Позже Азат Перуашев прокомментировал решение сложить полномочия председателя партии "Ак жол", передает BAQ.KZ.

"Я все-таки четыре раза уже был депутатом. С точки зрения реализации тех вопросов, которые хотел поднимать перед правительством, я считаю, что в значительной степени реализовался как политик. Если мои коллеги сочтут, что мой опыт, мои взгляды и мои подходы еще будут нужны, я готов это обсудить", – сказал Перуашев в кулуарах Мажилиса.

По его словам, он продолжит оставаться членом партии и помогать своим соратникам, даже если не войдет в состав Курултая.

30 июня депутаты VIII созыва завершили работу в связи со вступлением в силу новой Конституции. Полномочия двухпалатного Парламента прекращены, а уже в августе в Казахстане пройдут выборы депутатов нового однопалатного Құрылтая. Перуашев заявил, что готов передать место новым политикам, однако при необходимости готов вернуться к активной политической работе, если его опыт окажется востребован.