Азат Перуашев рассказал, о каких решениях парламента сожалеет
По словам депутата, восьмой созыв выполнил поставленные задачи, однако некоторые законодательные инициативы, связанные с защитой бизнеса, реализовать не удалось.
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Депутат Мажилиса Азат Перуашев в кулуарах Правительства прокомментировал итоги работы VIII созыва Парламента, передает BAQ.KZ.
"Мы выполнили работу, которая ставилась Главой государства, нашим обществом, нашим народом перед восьмым созывом, поэтому идем с чувством исполненного долга", – сказал депутат.
На вопрос о том, есть ли у него причины для стыда за время работы в Парламенте, депутат ответил:
"Я могу сказать: мне не то, чтобы стыдно, но есть вещи, которые не получилось реализовать. Например, при обсуждении законопроекта об экологических нормах мы поспорили с депутатом Жанбыршиным. Едил ушел в эмоции, начал говорить о взрывах и пожарах в шахтах. Это не относится к экологическому контролю, это вопрос промышленной безопасности".
Депутат отметил, что в результате соответствующие нормы были выведены из Предпринимательского кодекса.
"Получается государственные органы один за другим делают для себя исключения, уходя из-под тех механизмов, которые созданы для защиты прав предпринимателей при осуществлении государственного контроля".
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