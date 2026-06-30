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Азат Перуашев рассказал, о каких решениях парламента сожалеет

По словам депутата, восьмой созыв выполнил поставленные задачи, однако некоторые законодательные инициативы, связанные с защитой бизнеса, реализовать не удалось.

Сегодня 2026, 11:58
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пресс-служба партии "Ак жол" Сегодня 2026, 11:58
Сегодня 2026, 11:58
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Фото: пресс-служба партии "Ак жол"

Депутат Мажилиса Азат Перуашев в кулуарах Правительства прокомментировал итоги работы VIII созыва Парламента, передает BAQ.KZ.

"Мы выполнили работу, которая ставилась Главой государства, нашим обществом, нашим народом перед восьмым созывом, поэтому идем с чувством исполненного долга", – сказал депутат.

На вопрос о том, есть ли у него причины для стыда за время работы в Парламенте, депутат ответил:

"Я могу сказать: мне не то, чтобы стыдно, но есть вещи, которые не получилось реализовать. Например, при обсуждении законопроекта об экологических нормах мы поспорили с депутатом Жанбыршиным. Едил ушел в эмоции, начал говорить о взрывах и пожарах в шахтах.  Это не относится к экологическому контролю, это вопрос промышленной безопасности".

Депутат отметил, что в результате соответствующие нормы были выведены из Предпринимательского кодекса.

"Получается государственные органы один за другим делают для себя исключения, уходя из-под тех механизмов, которые созданы для защиты прав предпринимателей при осуществлении государственного контроля".

Напомним, 13 июня 2026 года на съезде партии Перуашев объявил о сложении полномочий председателя "Ақ жол", объяснив свое решение необходимостью обновления руководства и регулярной сменяемости власти внутри партии. Новым председателем была избрана депутат Мажилиса Дания Еспаева, ставшая первой женщиной, возглавившей политическую партию в Казахстане. Сам Перуашев сохранил членство в партии и заявил, что продолжит помогать своим соратникам.

Позже Азат Перуашев прокомментировал решение сложить полномочия председателя партии "Ак жол", передает BAQ.KZ.

"Я все-таки четыре раза уже был депутатом. С точки зрения реализации тех вопросов, которые хотел поднимать перед правительством, я считаю, что в значительной степени реализовался как политик. Если мои коллеги сочтут, что мой опыт, мои взгляды и мои подходы еще будут нужны, я готов это обсудить", – сказал Перуашев в кулуарах Мажилиса.

По его словам, он продолжит оставаться членом партии и помогать своим соратникам, даже если не войдет в состав Курултая.

30 июня депутаты VIII созыва завершили работу в связи со вступлением в силу новой Конституции. Полномочия двухпалатного Парламента прекращены, а уже в августе в Казахстане пройдут выборы депутатов нового однопалатного Құрылтая. Перуашев заявил, что готов передать место новым политикам, однако при необходимости готов вернуться к активной политической работе, если его опыт окажется востребован.

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