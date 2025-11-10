The Washington Post опубликовала аналитическую статью под заголовком "Любопытный путь Казахстана к Соглашениям Авраама", в которой подробно разбирается решение страны присоединиться к этим международным договорённостям, передает BAQ.KZ.

Издание отмечает, что шаг Астаны стал проявлением взвешенной дипломатии и стратегического расчёта, демонстрирующего стремление Казахстана к более самостоятельной внешней политике.

В материале подчёркивается, что это решение вызвало оживлённые обсуждения в Вашингтоне, где некоторые наблюдатели усмотрели в нём политический сигнал в адрес бывшего президента Дональда Трампа. Тем не менее, авторы статьи приходят к выводу, что действия Казахстана продиктованы прагматизмом и продуманной дипломатией, отражающей его стремление к балансу между крупными державами и укреплению национальных интересов.

The Washington Post цитирует слова президента Касым-Жомарта Токаева, который отметил важность выстраивания взаимовыгодных отношений с США и странами Ближнего Востока. Аналитики, опрошенные изданием, характеризуют инициативу как малозатратный, но эффективный шаг по укреплению позиций Казахстана на мировой арене и по снижению зависимости от традиционных партнёров — России и Китая.

Американское издание также связывает интерес Вашингтона к Казахстану с политикой диверсификации цепочек поставок критически важных минералов, что становится особенно актуальным на фоне усилий США по снижению зависимости от Китая.

В целом, статья трактуется как признание растущей роли Казахстана в Евразийском регионе и его способности вести гибкую, независимую и многовекторную политику, где прагматизм становится ключевым инструментом дипломатии.

Ранее мы писали, что Казахстан присоединится к "Авраамским соглашениям", объединяющим Израиль и мусульманские страны. МИД РК отмечает, что присоединение к Авраамовым соглашениям соответствует стратегическим целям страны.