Палатки на диких пляжах Капшагая, очереди на базах Алаколя, пробки на подъездах к Балхашу — в соцсетях всё чаще обсуждают феномен внутреннего туризма в Казахстане, передаёт BAQ.KZ.

Поводом стала ветка в Threads свадебного фотографа из Астаны Дамира Кужумова. Он задал резонансный вопрос:

"Почему этим летом такой ажиотаж на Балхаше, Алаколе, Капшагае? Мне кажется, это показатель обеднения населения. Всё меньше людей могут себе позволить Турцию, Черногорию, Египет... А как вы считаете?"

Ответы оказались противоречивыми и резко поделили комментаторов. Часть пользователей уверяет: отдых на родине — это вовсе не про дефицит средств.

"Полтора часа — и ты на Капчагае. Палатка, шашлык, кальян — и всё это за копейки. На кой мне Египет, если тут кайфую?"

"Мы ездим на Алаколь каждый год. Вода отличная, номер с питанием — 180 тысяч за неделю. Не дешевле, чем Турция, но зато своё"

Некоторые отмечают, что цены на внутренний отдых, наоборот, выросли:

"Алаколь дороже Турции. Капчик — сутки 60–80 тысяч тенге без еды. Вы видели вообще цены? У нас отдыхают только богатые..."

"Неделя в Египте — 260 тысяч, всё включено. В Алаколе — те же деньги, но только завтрак. О чём речь?"

Многие объясняют интерес к казахстанским курортам реальными изменениями: улучшились дороги, появилось больше транспорта, а сарафанное радио работает лучше любого турагентства.

Не осталась в стороне и геополитика:

"Я просто боюсь лететь в Египет. Сегодня перемирие, завтра ракета. Лучше поедем с палаткой"

"На Иссык-Куле цены космос, ещё страховки какие-то, доплаты. Лучше на Алтай или Алаколь"

Пока соцсети спорят, в Жетысу усилили меры безопасности на трассах, ведущих к Балхашу и Алаколю. По данным МВД РК, организовано дополнительное патрулирование, расставлены мобильные посты, а водителям напоминают о ПДД.

На фоне перегруженности курортов в Сети начали появляться видео с заваленными мусором пляжами, а депутаты Мажилиса всё громче говорят о необходимости развивать инфраструктуру.

"В Алаколе проблемы с канализацией, электричеством, сервисом. Местный туризм не дотягивает до "отлично", — отметил депутат Айтуар Кошмамбетов. — Мы с коллегами уже направили депутатские запросы"

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Сторонники внутреннего туризма уверяют: это патриотизм, любовь к природе и безопасный выбор в условиях глобальной нестабильности. Критики говорят о нехватке комфорта, высокой цене и отсутствии реальной поддержки от государства. Но одно ясно точно: внутренний туризм в Казахстане — это уже не альтернатива, а мейнстрим.

Ранее казахстанцы сравнили отпуск в Бурабае и за границей.