Балкибекова победила японку и вышла в полуфинал Азиатских игр

Казахстанская боксерша Алуа Балкибекова пробилась в полуфинал Азиатских игр-2026, которые проходят в Аичи и Нагое (Япония), передает BAQ.KZ.

В четвертьфинале весовой категории до 51 кг Балкибекова встретилась с представительницей Японии Юной Нишинакой.

Первый раунд остался за казахстанкой, однако во второй трехминутке японской спортсменке удалось сравнять счет. Исход поединка решился в заключительном раунде.

По итогам трех раундов судьи отдали победу Алуа Балкибековой со счетом 3:2.

Ранее казахстанская спортсменка выступила в весовой категории до 77 кг среди женщин. По итогам финала Аянат Жумагали заняла второе место и принесла сборной Казахстана серебряную медаль. Также мужская сборная Казахстана по фехтованию на шпаге завоевала золотую медаль XX летних Азиатских игр в Аичи–Нагое (Япония).