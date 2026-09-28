Балкибекова победила японку и вышла в полуфинал Азиатских игр
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Казахстанская боксерша Алуа Балкибекова пробилась в полуфинал Азиатских игр-2026, которые проходят в Аичи и Нагое (Япония), передает BAQ.KZ.
В четвертьфинале весовой категории до 51 кг Балкибекова встретилась с представительницей Японии Юной Нишинакой.
Первый раунд остался за казахстанкой, однако во второй трехминутке японской спортсменке удалось сравнять счет. Исход поединка решился в заключительном раунде.
По итогам трех раундов судьи отдали победу Алуа Балкибековой со счетом 3:2.
Ранее казахстанская спортсменка выступила в весовой категории до 77 кг среди женщин. По итогам финала Аянат Жумагали заняла второе место и принесла сборной Казахстана серебряную медаль. Также мужская сборная Казахстана по фехтованию на шпаге завоевала золотую медаль XX летних Азиатских игр в Аичи–Нагое (Япония).
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