Банкротства компаний в Евросоюзе выросли почти на 6%
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Число предприятий, объявивших о банкротстве в странах Евросоюза, во втором квартале 2026 года выросло на 5,7% по сравнению с предыдущим кварталом. Об этом свидетельствуют данные Евростата.
Сильнее всего количество банкротств увеличилось в сфере образования и социальной деятельности – на 21,1%.
В транспортной отрасли показатель вырос на 11,4%, а в секторе финансовых услуг – на 6,8%.
Новых компаний становится меньше
Одновременно в ЕС снизилась предпринимательская активность. Количество новых зарегистрированных предприятий во втором квартале сократилось на 0,5% по сравнению с первыми тремя месяцами года.
Наиболее заметное снижение регистрации новых компаний зафиксировано в:
- промышленности – на 3,6%;
- гостиничном и ресторанном бизнесе – на 3,4%;
- образовании и социальных услугах – на 3,2%.
Таким образом, во втором квартале в Евросоюзе одновременно выросло число банкротств и сократилось количество новых предприятий.
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