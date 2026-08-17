Число предприятий, объявивших о банкротстве в странах Евросоюза, во втором квартале 2026 года выросло на 5,7% по сравнению с предыдущим кварталом. Об этом свидетельствуют данные Евростата.

Сильнее всего количество банкротств увеличилось в сфере образования и социальной деятельности – на 21,1%.

В транспортной отрасли показатель вырос на 11,4%, а в секторе финансовых услуг – на 6,8%.

Новых компаний становится меньше

Одновременно в ЕС снизилась предпринимательская активность. Количество новых зарегистрированных предприятий во втором квартале сократилось на 0,5% по сравнению с первыми тремя месяцами года.

Наиболее заметное снижение регистрации новых компаний зафиксировано в:

промышленности – на 3,6%;

– на 3,6%; гостиничном и ресторанном бизнесе – на 3,4%;

бизнесе – на 3,4%; образовании и социальных услугах – на 3,2%.

Таким образом, во втором квартале в Евросоюзе одновременно выросло число банкротств и сократилось количество новых предприятий.

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