Хоккейный клуб "Барыс" официально прокомментировал появившиеся в социальных сетях слухи о якобы наличии судимости у нового генерального директора Сакена Мусайбекова. Руководство клуба назвало подобные утверждения недостоверными и опубликовало разъяснение, передаёт BAQ.KZ.

В заявлении подчеркивается, что Сакен Мусайбеков не имеет судимости, в отношении него отсутствуют какие-либо ограничения, препятствующие занятию должностей в государственных и квазигосударственных организациях.

"Судебные или административные решения, которые могли бы воспрепятствовать его профессиональной деятельности, также отсутствуют", — говорится в официальном сообщении клуба.

"Барыс" отметил, что публикация носит разъяснительный характер и направлена на обеспечение всех заинтересованных сторон достоверной информацией.

Напомним, Сакен Мусайбеков был назначен генеральным директором клуба в 2024 году. До этого он занимал руководящие посты в спортивной сфере и зарекомендовал себя как эффективный управленец.

Скандальное назначение ранее комментировал министр туризма и спорта Ербол Мырзабосынов.

Ранее BAQ.KZ писал о том, что известно о новом генеральном директоре ХК "Барыс".