Базарбек рассказал о состоянии пострадавшего в ДТП

Бывший депутат Мажилиса Бакытжан Базарбек опубликовал видео с родственниками мужчины, пострадавшего в ДТП в Жамбылской области. По словам близких, состояние Нуржигита оценивается как удовлетворительное, лечение продолжается, передает корреспондент BAQ.KZ.

На опубликованных кадрах родственники пострадавшего рассказали, что все это время находятся рядом с ним в больнице. Они поблагодарили врачей и попросили не распространять непроверенную информацию о состоянии мужчины.

«Все эти дни я ни на минуту не отходил от своего брата. На сегодняшний день его состояние удовлетворительное. Я безмерно благодарен всем врачам, всем людям в белых халатах, которые сейчас оказывают ему помощь. Прошу всех вас продолжать молиться за моего брата», – рассказала родственница пострадавшего.

По словам Базарбека, лечение находится под контролем врачей, помощь оказывает управление здравоохранения Жамбылской области. К лечению привлечены специалисты различного профиля.

«Работают реаниматологи, травматологи, необходимые лекарства предоставляются без перебоев. Врачи находятся на прямой связи с Министерством здравоохранения, проводятся консилиумы. Поэтому сейчас в его состоянии есть небольшая положительная динамика», – сообщил он.

Он также заявил, что после стабилизации состояния пострадавшего готов содействовать его дальнейшему лечению, в том числе в медицинских учреждениях Астаны и нейрохирургических центрах.

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Что известно о ДТП

Ранее Бакытжан Базарбек прокомментировал аварию, участником которой он стал. По его словам, по факту ДТП продолжается досудебное расследование, а он и его супруга подписали обязательство о неразглашении его данных.

«В настоящее время по данному факту ведется досудебное расследование. Мы с супругой подписали обязательство о неразглашении данных досудебного расследования, поэтому не имеем права комментировать обстоятельства произошедшего. Следствие продолжается. Сейчас ожидается проведение необходимых экспертиз. Уверен, что следственные органы объективно и справедливо разберутся во всех обстоятельствах произошедшего», – написал Базарбек.

Авария произошла в Рыскуловском районе Жамбылской области. По предварительным данным полиции, автомобиль Toyota совершил наезд на мужчину, находившегося на проезжей части. Пострадавшего госпитализировали.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело. Полиция устанавливает обстоятельства произошедшего.

Ранее в управлении здравоохранения Жамбылской области сообщали, что мужчина 1989 года рождения поступил в больницу в тяжелом состоянии. У него диагностировали тяжелую черепно-мозговую травму, множественные переломы и другие повреждения.