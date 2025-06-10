Премьер-министр РК Олжас Бектенов на заседании Правительства отметил необходимость предоставления высокого уровня сервиса и безопасности в отелях и других местах притяжения туристов, передает BAQ.KZ.



Руководитель Правительства подчеркнул, что следует адаптировать турпродукты, под конкретные туристские группы, особенно в приграничных регионах.

"Это касается не только деятельности малого и среднего бизнеса, но и цифровых продуктов. На туристических локациях должна быть качественная мобильная связь и интернет. В отелях и других местах притяжения туристов необходимо уделять внимание высокому уровню сервиса и безопасности, адекватности ценовой политики. Необходимо обеспечить благоприятные условия для туристов начиная от прибытия, по всему маршруту пребывания и до момента отбытия", — отметил Олжас Бектенов.

Данную работу поручено совместно проводить Министерству туризма, МВД, МЧС и акиматам.

"Особенно это касается мест повышенного риска. Надо взять на контроль инвентаризацию горного снаряжения и экипировки, повышение знаний техники безопасности туристов, создания инфраструктуры, направленной как на обеспечение удобств туристам, так и их безопасности", — подчеркнул Олжас Бектенов.

Ранее сообщалось, что до конца года все дороги Казахстана оснастят современным сервисом. Также в целях повышения комфорта и безопасности туристов в крупных городах Казахстана планируется запуск ночных экспресс-маршрутов между аэропортами и центром города.