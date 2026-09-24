Бектенов поручил расследовать гибель военнослужащих во время учений

В Казахстане создана Правительственная комиссия по расследованию причин гибели военнослужащих во время учений в Мангистауской области.

Соответствующее распоряжение подписал Премьер-министр Республики Казахстан Олжас Бектенов.

В состав комиссии вошли министр обороны, аким Мангистауской области, представители Министерства труда и социальной защиты населения, Министерства по чрезвычайным ситуациям, Министерства здравоохранения, Министерства транспорта, Главный военный прокурор и представители Пограничной службы.

Кто возглавил комиссию

Председателем комиссии назначен заместитель Премьер-министра – аким Мангистауской области Канат Бозумбаев.

Олжас Бектенов поручил ему незамедлительно направиться на место происшествия и приступить к работе.

Комиссии предстоит провести всестороннее расследование причин трагедии, установить все обстоятельства произошедшего, а также организовать необходимую помощь семьям погибших военнослужащих.

Что произошло

Ранее Министерство обороны сообщило, что 24 сентября во время учений Военно-морских сил на побережье Каспийского моря военнослужащих унесло в море из-за резкого ухудшения погодных условий и усиления ветра.

По предварительной информации, в море оказались 19 военнослужащих. Подтверждена гибель девяти человек, трое были спасены, один из них госпитализирован. Поиски остальных продолжаются.

По факту гибели военнослужащих также возбуждено уголовное дело. Ход расследования находится на особом контроле прокуратуры.