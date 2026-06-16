Премьер–министр Олжас Бектенов на заседании Правительства поручил ускорить обновление вагонов, передает BAQ.KZ.

"Министерству промышленности совместно с компаниями "КТЖ" и Stadler необходимо поставить пассажирские вагоны в кратчайшие сроки с соблюдением всех технических требований по безопасности. До конца текущего года должны выйти на железнодорожную сеть 215 новых локомотивов и около 1,5 тыс. грузовых и пассажирских вагонов. Также до 1 сентября текущего года следует утвердить пятилетнюю программу приобретения 13 тыс. грузовых и 500 единиц пассажирских вагонов отечественного производства", – сказал Бектенов.

Глава кабмина также дал поручения по цифровизации железнодорожной отрасли.

"Многими странами мира, такими как Китай, Япония, Европейский союз, активно проводится работа по внедрению цифровых решений и искусственного интеллекта в сфере транспорта. Они служат для оптимизации графиков движения поездов, сокращения простоев, повышения пропускной способности и качества содержания сети. Министерству транспорта совместно с компанией "КТЖ" необходимо до конца текущего года принять меры по созданию "озера данных", которое облегчит управление всей транспортно–логистической цепочкой в режиме реального времени", – сказал Бектенов.

Бектенов отметил, что в стране продолжается масштабная работа по строительству новых железнодорожных линий, обновлению подвижного состава, модернизации путей и реконструкции вокзалов. В текущем году планируется завершить проекты "Дарбаза – Мактаарал" и "Мойынты – Кызылжар", а движение по новым линиям должно быть запущено уже в ноябре.

Премьер подчеркнул необходимость подготовки следующего этапа развития железнодорожной инфраструктуры. Министерству транспорта, фонду "Самрук–Қазына" и КТЖ поручено приступить к разработке технической документации и определить источники финансирования перспективных инфраструктурных проектов с учетом прогнозируемого роста грузопотоков и транзитных перевозок.

Отдельное внимание уделено реконструкции железнодорожных вокзалов. Акимам регионов поручено еженедельно контролировать ход работ и обеспечивать соблюдение графика. До 1 июля первых пассажиров должны принять 30 обновленных вокзалов, а до 1 октября планируется завершить работы на остальных объектах, за исключением исторических вокзалов Астаны, Алматы и Туркестана, где продолжатся реставрационные мероприятия.

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