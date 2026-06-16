В Минпроме предложили увеличить финансирование обновления железнодорожного парка
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Министр промышленности Ерсайын Нагаспаев на заседании Правительства предложил расширить поддержку отечественных производителей вагонов и локомотивов, передает BAQ.KZ.
Обращаясь к премьер–министру Олжасу Бектенову он отметил, что обновление подвижного состава должно осуществляться в тесной взаимосвязи с развитием отечественного машиностроительного сектора, что позволит синхронно наращивать производственные мощности и модернизировать парк.
"В этой связи предлагается:
- проработать механизмы приоритетного закупа подвижного состава у отечественных производителей;
- на сегодняшний день объём выделенных средств на субсидирование процентной ставки по приобретению КТЖ вагонов и полувагонов у отечественных производителей существенно ниже существующей потребности;
- в этой связи необходимо проработать вопрос обеспечения достаточного финансирования для указанных целей;
- проработать возможность заключения долгосрочных оффтейк–контрактов для обеспечения стабильной загрузки действующих производств и прогнозируемого спроса на продукцию отечественных предприятий", – сказал министр.
В целом, он отметил, что несмотря на предпринимаемые меры, уровень износа парка вагонов остаётся значительным.
Износ парка грузовых вагонов составляет 54%,локомотивов – 52%, пассажирских вагонов – 42%.
Ранее сообщалось, что 99 тысяч пассажиров воспользовались ж/д маршрутами между Казахстаном и Россией.
Также сообщалось о том, что новые вагоны Stadler не допустят к перевозкам до устранения замечаний.
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