Министр промышленности Ерсайын Нагаспаев на заседании Правительства предложил расширить поддержку отечественных производителей вагонов и локомотивов, передает BAQ.KZ.

Обращаясь к премьер–министру Олжасу Бектенову он отметил, что обновление подвижного состава должно осуществляться в тесной взаимосвязи с развитием отечественного машиностроительного сектора, что позволит синхронно наращивать производственные мощности и модернизировать парк.

"В этой связи предлагается: проработать механизмы приоритетного закупа подвижного состава у отечественных производителей;

на сегодняшний день объём выделенных средств на субсидирование процентной ставки по приобретению КТЖ вагонов и полувагонов у отечественных производителей существенно ниже существующей потребности;

в этой связи необходимо проработать вопрос обеспечения достаточного финансирования для указанных целей;

проработать возможность заключения долгосрочных оффтейк–контрактов для обеспечения стабильной загрузки действующих производств и прогнозируемого спроса на продукцию отечественных предприятий", – сказал министр.

В целом, он отметил, что несмотря на предпринимаемые меры, уровень износа парка вагонов остаётся значительным.

Износ парка грузовых вагонов составляет 54%,локомотивов – 52%, пассажирских вагонов – 42%.

Ранее сообщалось, что 99 тысяч пассажиров воспользовались ж/д маршрутами между Казахстаном и Россией.

Также сообщалось о том, что новые вагоны Stadler не допустят к перевозкам до устранения замечаний.