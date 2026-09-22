«Нужен арест»: Бектенов потребовал усилить наказание для шумных водителей мотоциклов и автомобилей
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Премьер-министр Олжас Бектенов поручил принять жесткие меры в отношении водителей мотоциклов и автомобилей, которые сильно шумят по ночам передает BAQ.KZ.
На заседании Правительства Премьер-министр спросил министра внутренних дел Ержана Саденова, какая работа проводится в этом направлении.
По словам Ержана Саденова, выявлять подобные правонарушения помогают камеры. Жители также звонят по номеру 102 и сообщают информацию полиции.
«С начала года зарегистрировано 372 факта. Все нарушители привлечены к административной ответственности. 55 граждан были арестованы. Автомобили также водворяются на штрафстоянки. Мы усилим эту работу», – сказал министр внутренних дел.
После ответа министра глава Правительства заявил о необходимости ужесточить применяемые меры.
«Нужен не штраф, а арест», – сказал Олжас Бектенов.
Для «Яндекс» и inDrive в Казахстане планируют ввести новые ограничения.
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