Бектенов поставил задачи по авиатопливу и строительству новых ТЭЦ

Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов поручил государственным органам ускорить реализацию ключевых инфраструктурных проектов в энергетике и авиационной сфере. Соответствующие поручения он дал на заседании Правительства, передает корреспондент BAQ.KZ.

По словам главы Правительства, реализация поручений Президента должна обеспечить устойчивое развитие экономики и бесперебойную работу стратегически важных отраслей. Одной из приоритетных задач Бектенов назвал создание современной инфраструктуры для хранения и распределения авиационного топлива.

"Глава государства поставил задачу по созданию инфраструктуры обеспечения авиатопливом. Министерству энергетики совместно с Министерством транспорта и фондом "Самрук-Қазына" в кратчайшие сроки разработать детальный план модернизации и строительства объектов для хранения и распределения авиатоплива. Данная работа должна быть выстроена на опережение, чтобы гарантировать полное обеспечение потребностей динамично развивающейся авиационной отрасли", – подчеркнул Олжас Бектенов.

Кроме того, Премьер-министр потребовал ускорить реализацию проектов по строительству новых генерирующих мощностей.

Он напомнил, что Президент ранее обратил внимание на затягивание сроков строительства трех угольных теплоэлектроцентралей.

"Президентом высказана справедливая критика по затягиванию строительства трех угольных станций в городах Кокшетау, Семей и Усть-Каменогорск. В этой связи поручаю Министерству энергетики совместно с фондом "Самрук-Қазына", Агентством по атомной энергии и другими государственными органами обеспечить своевременную реализацию проектов в сфере генерации в установленные сроки", – заявил Бектенов.

Ранее в Казахстане уже заявляли о необходимости снизить зависимость от импорта авиационного топлива. После сокращения поставок из России Министерство энергетики сообщило, что страна начала искать альтернативных поставщиков авиакеросина. В качестве новых направлений рассматриваются Азербайджан, Туркменистан, Китай, а также ряд других государств.

Почему собственного топлива пока недостаточно

По данным Минэнерго, отечественные нефтеперерабатывающие заводы полностью обеспечивают потребности казахстанских авиакомпаний, силовых структур и Министерства обороны. Однако с учетом быстрого роста авиаперевозок и расширения авиапарка стране требуется дополнительный объем топлива для обслуживания иностранных авиакомпаний и развития международных авиационных хабов.

Эксперты отмечают, что внутреннее производство пока не покрывает весь спрос. В 2026 году казахстанские НПЗ планируют произвести около 750 тыс. тонн авиатоплива при общей потребности рынка примерно 1,2 млн тонн. Недостающие объемы приходится импортировать.