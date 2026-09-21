Бектенов потребовал строже наказывать недобросовестных подрядчиков

В Казахстане намерены усилить контроль за качеством дорог и строительством социальных и инфраструктурных объектов. Премьер-министр Олжас Бектенов потребовал не допускать срыва дорожных проектов и применять строгие меры к недобросовестным строительным подрядчикам, передает BAQ.KZ.

Состояние дорожной инфраструктуры обсудили на совещании по исполнению поручений Президента.

Как сообщил министр транспорта Нурлан Сауранбаев, сейчас нормативным требованиям соответствуют 94% автомобильных дорог республиканского значения. Среди областных и районных дорог показатель составляет 91%.

При этом ситуация с улицами непосредственно в городах и других населенных пунктах заметно отличается: требованиям соответствует 71% такой дорожной сети.

Это отражается и на обращениях населения. По данным Министерства транспорта, около 58% всех поступающих обращений по состоянию дорожной сети приходится на местные дороги. При этом 47% — непосредственно на улицы населенных пунктов. Глава государства ранее поручил уделить особое внимание внутригородским дорогам, а также дорогам за пределами больших и малых городов.

Министерству транспорта совместно с акиматами поручено усилить контроль за реализацией дорожных проектов, оперативно реагировать на обращения жителей и не допускать срыва установленных сроков.

Для повышения качества строительства дорог в стране уже создана единая база используемых материалов. Также пересмотрены подходы к применению битума и внедрен пятиступенчатый контроль качества при строительстве.

Кроме того, усилена ответственность подрядчиков. В дальнейшем планируется повысить и ответственность местных исполнительных органов за расходование средств трансфертов общего характера с учетом приоритетности проектов.

Отдельный блок совещания был посвящен качеству строительства в целом. Министр промышленности и строительства Ерсайын Нагаспаев сообщил, что строительство социальной инфраструктуры планируется вести на основе принципа комплексного развития территорий.

Усилен государственный архитектурно-строительный контроль. При этом основной акцент предполагается делать на выявлении и предупреждении нарушений еще на ранних стадиях.

С начала 2026 года в стране работает единый портал строительства, который обеспечивает цифровое сопровождение процессов планирования, проектирования и строительства.

Также ведется работа по внедрению инструментов искусственного интеллекта на стадии экспертизы проектов.

Олжас Бектенов потребовал усилить ответственность подрядчиков за качество выполняемых работ.

«Глава государства особо отметил, что Казахстан должен стать огромной строительной площадкой, территорией созидания и надо обеспечить высокое качество строительства. В этой связи Правительству необходимо обеспечить строгий контроль за строительством. Поручаю применить строгие меры ответственности в отношении недобросовестных подрядчиков», — заявил Премьер-министр.

Министерству промышленности и строительства совместно с акимами регионов поручено проводить мониторинг каждого строительного объекта, контролировать соблюдение проектных стандартов и качество строительства инфраструктурных и социальных объектов.

Еще одним направлением станет распространение опыта столичного Центра урбанистики на другие регионы.

Профильные организации в сфере урбанистики уже созданы во всех областях. Акиматы утвердили дорожные карты на 2026–2027 годы, предусматривающие современные подходы к развитию городского пространства, создание комфортной среды и улучшение внешнего облика населенных пунктов.

«Указанный центр является важной структурой, разрабатывающей конкретные предложения по созданию комфортной среды для жителей города, рациональные решения и проекты по улучшению облика города, а также современные подходы к развитию городского пространства», — отметил Бектенов.

Кроме того, новым Строительным кодексом дизайн-код закреплен в качестве обязательного инструмента формирования архитектурного облика населенных пунктов.

Премьер-министр поручил организовать дальнейшую работу по распространению опыта Центра урбанистики и одновременно обеспечить строгий контроль за строительством.

Координация исполнения этих и других поручений, данных по итогам совещания, закреплена за первым заместителем Премьер-министра Нурлыбеком Налибаевым.

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