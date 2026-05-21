Белый дом опубликовал пост с «врагами Америки», включая Мадуро и Хаменеи

Белый дом опубликовал в соцсети X изображение с политическими лидерами и подписью "Враги Америки, нейтрализованные президентом Дональдом Трампом", передает BAQ.KZ.

На изображении были показаны бывший лидер Кубы Рауль Кастро, президент Венесуэлы Николас Мадуро, верховный лидер Ирана Али Хаменеи, а также один из командиров ИГИЛ Абу аль-Майнуки.

При этом на фото Рауля Кастро была указана пометка о предъявленном обвинении.

Обвинения Раулю Кастро

Как сообщает BBC, власти США предъявили бывшему кубинскому лидеру обвинение в сговоре с целью убийства граждан США.

Речь идет об инциденте 1996 года, когда Куба сбила два самолета гуманитарной организации Brothers to the Rescue. Тогда погибли четыре человека.

В Карибское море вошла ударная группа США

Тем временем стало известно, что в Карибское море вошла американская авианосная ударная группа во главе с атомным авианосцем USS Nimitz.

Информацию подтвердило Южное командование Вооруженных сил США.

"Группа представляет собой вершину боеготовности, непревзойденной дальности поражения, а также стратегического превосходства", - говорится в заявлении американского командования.

Отношения между США и Кубой остаются напряженными уже более полувека. После Кубинской революции и прихода к власти Фидель Кастро Вашингтон ввел экономическое эмбарго против Гаваны, которое действует с начала 1960-х годов.

Поддержка Кубы за счет Венесуэлы

В последние годы важнейшим источником экономической поддержки для Кубы стала Венесуэла. Каракас поставлял на остров нефть на льготных условиях, что помогало кубинским властям поддерживать энергосистему и экономику страны.

Однако после введения американских санкций против Венесуэлы поставки топлива резко сократились.

Куба заявила о праве на самооборону

Теперь МИД Кубы выступил с заявлением о готовности страны дать отпор в случае нападения со стороны США.

Соответствующее сообщение было опубликовано в соцсети X. Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что республика воспользуется правом на самооборону в случае агрессии.

Глава кубинского МИД Бруно Родригес ранее заявил, что возможный военный конфликт может привести к гуманитарной катастрофе и многочисленным жертвам.

По его словам, у США нет оснований для нападения на Кубу.

Куба усиливает подготовку армии

Как сообщает Газета.ru, власти Кубы одновременно выступают за нормализацию отношений с США и развитие экономического сотрудничества.

При этом в СМИ появилась информация, что в Вашингтоне якобы обсуждаются варианты военного реагирования, а американские разведывательные беспилотники ведут наблюдение у кубинского побережья.

Ранее заместитель главы МИД Кубы Карлос Фернандес де Коссио сообщил, что республика усиливает подготовку вооруженных сил на фоне напряженной международной обстановки.