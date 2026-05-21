Белый дом опубликовал пост с «врагами Америки», включая Мадуро и Хаменеи
Белый дом опубликовал в соцсети X изображение с политическими лидерами и подписью "Враги Америки, нейтрализованные президентом Дональдом Трампом", передает BAQ.KZ.
На изображении были показаны бывший лидер Кубы Рауль Кастро, президент Венесуэлы Николас Мадуро, верховный лидер Ирана Али Хаменеи, а также один из командиров ИГИЛ Абу аль-Майнуки.
При этом на фото Рауля Кастро была указана пометка о предъявленном обвинении.
Обвинения Раулю Кастро
Как сообщает BBC, власти США предъявили бывшему кубинскому лидеру обвинение в сговоре с целью убийства граждан США.
Речь идет об инциденте 1996 года, когда Куба сбила два самолета гуманитарной организации Brothers to the Rescue. Тогда погибли четыре человека.
В Карибское море вошла ударная группа США
Тем временем стало известно, что в Карибское море вошла американская авианосная ударная группа во главе с атомным авианосцем USS Nimitz.
Информацию подтвердило Южное командование Вооруженных сил США.
"Группа представляет собой вершину боеготовности, непревзойденной дальности поражения, а также стратегического превосходства", - говорится в заявлении американского командования.
Отношения между США и Кубой остаются напряженными уже более полувека. После Кубинской революции и прихода к власти Фидель Кастро Вашингтон ввел экономическое эмбарго против Гаваны, которое действует с начала 1960-х годов.
Поддержка Кубы за счет Венесуэлы
В последние годы важнейшим источником экономической поддержки для Кубы стала Венесуэла. Каракас поставлял на остров нефть на льготных условиях, что помогало кубинским властям поддерживать энергосистему и экономику страны.
Однако после введения американских санкций против Венесуэлы поставки топлива резко сократились.
Куба заявила о праве на самооборону
Теперь МИД Кубы выступил с заявлением о готовности страны дать отпор в случае нападения со стороны США.
Соответствующее сообщение было опубликовано в соцсети X. Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что республика воспользуется правом на самооборону в случае агрессии.
Глава кубинского МИД Бруно Родригес ранее заявил, что возможный военный конфликт может привести к гуманитарной катастрофе и многочисленным жертвам.
По его словам, у США нет оснований для нападения на Кубу.
Куба усиливает подготовку армии
Как сообщает Газета.ru, власти Кубы одновременно выступают за нормализацию отношений с США и развитие экономического сотрудничества.
При этом в СМИ появилась информация, что в Вашингтоне якобы обсуждаются варианты военного реагирования, а американские разведывательные беспилотники ведут наблюдение у кубинского побережья.
Ранее заместитель главы МИД Кубы Карлос Фернандес де Коссио сообщил, что республика усиливает подготовку вооруженных сил на фоне напряженной международной обстановки.