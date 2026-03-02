Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что после военной операции США против Ирана следующим объектом давления может стать Куба. Об этом он сообщил во время публичного выступления, передает корреспондент BAQ.KZ.

По словам сенатора, действия президента США Дональда Трампа демонстрируют решительность во внешней политике.

«Президент Трамп завершил дело, которое президент Рейган не смог завершить. Я большой поклонник Рональда Рейгана, но считаю, что Дональд Трамп является золотым стандартом для республиканцев, а возможно и для любого президента, когда речь идет о внешней политике», — заявил Грэм.

Он также высказался о ситуации вокруг ряда стран.

«Мадуро — о нем говорили все. Дональд Трамп держит его в тюрьме. Куба — следующая. Они последуют за этой коммунистической диктатурой на Кубе. Их дни сочтены», — сказал сенатор.

Грэм также заявил, что иранский режим находится на грани падения.

«Иранский режим — материнский корабль международного терроризма — вот-вот рухнет. Капитан этого корабля, аятолла, мертв», — отметил он.

Напомним, ранее США и Израиль начали масштабную военную операцию против Ирана, нанеся серию авиаударов по объектам на территории страны. На фоне атак иранские государственные СМИ сообщили о гибели верховного лидера Али Хаменеи. После этого Иран обратился в Совет Безопасности ООН с призывом принять срочные меры и осудить действия Вашингтона и Тель-Авива.

Эскалация конфликта также привела к тому, что крупнейшие аэропорты Ближнего Востока временно приостанавливали работу, что нарушило международное авиасообщение.