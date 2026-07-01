Бензин на исходе: кризис добрался до Дальнего Востока

Бензиновый кризис в России стремительно расширяет географию и уже вышел далеко за пределы отдельных регионов. На фоне атак на нефтеперерабатывающую инфраструктуру перебои с топливом, по оценкам, затронули до 80 субъектов страны, включая аннексированные Крым и Севастополь.

По данным BBC, власти в ряде регионов были вынуждены вводить ограничения на продажу бензина и режимы повышенной готовности. Среди них – Башкирия, Якутия, Республика Алтай, Забайкальский край и Иркутская область.

Километры очередей и ночные заправки

На Дальнем Востоке ситуация уже перешла в режим ежедневного ожидания. В Чите и других городах Забайкалья автомобилисты выстраиваются в очереди длиной в километры, а заправка превращается в многочасовое испытание – иногда до глубокой ночи.

На отдельных АЗС вводятся жесткие лимиты: от 15 до 50 литров на автомобиль. После исчерпания суточного запаса заправки закрываются, а водители уезжают ни с чем.

Жители говорят, что "поиск бензина стал частью распорядка дня" – водители заранее выезжают ночью или ранним утром, чтобы успеть заправиться до закрытия АЗС.

Очереди на заправках растягиваются на километры, а ожидание иногда длится часами и даже сутками. По словам местных жителей, топливо заканчивается быстрее, чем успевают обслужить всех желающих.

Сильнее всего дефицит ударил по тем, чья работа связана с транспортом: таксисты и дальнобойщики вынуждены координироваться между собой и искать работающие АЗС через мессенджеры и рации.

Причины кризиса

Региональные власти объясняют ситуацию сезонным ростом спроса, логистическими сложностями и нагрузкой на топливный рынок. При этом в официальных комментариях редко упоминаются внешние факторы, которые, по мнению экспертов, также влияют на ситуацию.

На фоне сокращения доступных объемов топлива отдельные регионы вынуждены вводить ограничения, чтобы предотвратить "ажиотажный спрос".

Цифровые сервисы

На фоне кризиса в разных регионах появились цифровые сервисы и Telegram-боты, где водители отмечают наличие топлива, очереди и ограничения на АЗС.

Параллельно фиксируются случаи перепродажи бензина по завышенным ценам – топливо становится не только дефицитом, но и предметом спекуляций.

Власти отдельных регионов заявляют о стабилизации и рассчитывают снизить ажиотаж в течение ближайших недель. Однако на местах водители продолжают сообщать о перебоях и лимитах на заправках.

Пока одни регионы говорят о нормализации, другие только входят в фазу топливного дефицита – и кризис постепенно смещается дальше по стране.

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