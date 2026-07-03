Бесхозный скот отправили на штрафстоянку в Павлодарской области
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Павлодарской области с начала года к ответственности привлечены 1074 владельца скота за нарушение правил выпаса животных.
Как сообщили в Департаменте полиции региона, одной из основных проблем остаются домашние животные, которые бесконтрольно пасутся и выходят на проезжую часть. Это создает угрозу безопасности дорожного движения как в дневное, так и в ночное время.
По данным ведомства, недавно на автодороге "Атамекен – Иртышск – граница РФ" был зафиксирован случай, когда табун лошадей бесконтрольно находился на проезжей части, создавая аварийную ситуацию.
Сотрудники полиции установили владельца животных, который был привлечен к ответственности. Скот был помещен на штрафную стоянку.
В Департаменте отмечают, что при выявлении животных на дорогах они доставляются в места временного содержания до установления владельцев.
Жителей региона призывают соблюдать правила выпаса скота и принимать меры для предотвращения его бесконтрольного выхода на дороги. В случае обнаружения животных на проезжей части граждан просят обращаться по номеру "102".
Ранее доверенный пастух оказался под подозрением в пропаже 39 коров в области Жетысу.
Читайте также: Кража скота: 613 голов провозили без документов в Туркестанской области.
Самое читаемое
- Новый завод за $100 млн строят в Актюбинской области
- Ливни, угроза селя и тревога жителей: что происходило в Алматы последние сутки
- Самолет Air Astana не смог приземлиться в Астане и вернулся в Алматы
- Международный банк подключился к проекту реконструкции дороги Кызылорда – Саксаульск
- Под удар беспилотников попал один из крупнейших НПЗ "Лукойла"