Wildberries сообщил об атаке на склады в трех регионах России

В ночь на 24 июля логистические объекты Wildberries подверглись атаке в нескольких регионах России. Об этом сообщила генеральный директор компании Татьяна Ким.

По ее словам, атаки были зафиксированы на логистических комплексах в Шушарах, Уткиной Заводи (Санкт-Петербург и Ленинградская область), а также в Симферополе.

«Сегодня была атака на наши логистические комплексы в Шушарах, Уткиной Заводи и в Симферополе. Часть площадей и товаров удалось сохранить», – заявила Ким.

Она отметила, что на всех объектах была проведена оперативная эвакуация сотрудников. По предварительным данным компании, пострадавших нет.

В Wildberries сообщили, что совместно с профильными службами ведутся работы по ликвидации последствий. Одновременно компания перераспределяет товары между другими складами, чтобы минимизировать влияние произошедшего на работу маркетплейса и его партнеров.

Ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщал о возгорании на складе Wildberries в деревне Новосаратовка. По его информации, пострадали три человека. В то же время Татьяна Ким заявила, что, по предварительным данным компании, пострадавших нет.

До этого Telegram-каналы и ряд СМИ сообщали о возгораниях на логистических объектах Wildberries в Ленинградской области, Твери и аннексированном Крыму после ночных атак.

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