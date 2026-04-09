Смертность в колониях Казахстана снизилась на 5%
Минздрав озвучил данные по медпомощи осужденным.
В Казахстане за 2025 год смертность среди осужденных в учреждениях уголовно-исполнительной системы снизилась на 5%. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения, связав показатели с расширением доступа к медицинской помощи. Подробности - в материале корреспондента BAQ.KZ.
По данным ведомства, охват профилактическими осмотрами и скринингами увеличился, что привело к росту выявляемости заболеваний на 28%. Наиболее заметный рост зафиксирован по хроническим неинфекционным заболеваниям, включая болезни системы кровообращения и сахарный диабет.
В 17 учреждениях УИС внедрено телемедицинское оборудование. Это позволило увеличить количество дистанционных консультаций в 5 раз. Параллельно выросла доступность стационарной помощи - увеличено число госпитализаций как в круглосуточные, так и в дневные стационары.
После передачи функций медицинского обеспечения осужденных из системы МВД в ведение Минздрава началась модернизация инфраструктуры.
Сообщается, что в 78 учреждениях УИС улучшены условия оказания медицинской помощи. В их числе 62 врачебные амбулатории и 16 медицинских пунктов.
В 55 объектах, или 70% от общего числа, проведены текущие и капитальные ремонты.
