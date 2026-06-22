Где бесплатно можно заниматься фитнесом в Астане

В Центральном парке Астаны начал работу социально-спортивный проект Workout City.

В течение трёх месяцев жители и гости столицы смогут бесплатно заниматься спортом на открытой площадке под руководством профессиональных тренеров.

Новая площадка расположена между амфитеатром на набережной и отелем St. Regis. Она работает круглосуточно и оснащена современными тренажёрами для разных групп мышц и уровней подготовки. Здесь установлены гири, гантели, штанги, турники, канаты, боксерские груши, гимнастические кольца и другое спортивное оборудование.

Особое внимание уделено безопасности: на территории работают девять камер видеонаблюдения с элементами искусственного интеллекта.

Одним из главных направлений проекта станут бесплатные тренировки по Street Workout. Занятия будут проходить с 22 июня по 22 сентября в Центральном парке и Ботаническом саду. Программа рассчитана на людей любого возраста и уровня физической подготовки, а нагрузка будет подбираться индивидуально.

Отмечается, что при высоком интересе жителей проект может быть расширен и на другие районы столицы.

Ранее сообщалось, что чемпионат четырёх континентов впервые пройдет в Казахстане.

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